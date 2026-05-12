Alex Vernazza, 26 anni di Romito, ha recentemente ottenuto un ruolo come ingegnere presso la Scuderia Ferrari. La sua passione per gli alettoni e le marmitte lo ha portato a lavorare in un team di alto livello nel mondo delle corse. La sua esperienza si è sviluppata partendo da interessi personali fino a raggiungere una posizione di rilievo nel settore automobilistico.

Arcola (La Spezia), 12 maggio 2026 – Alex Vernazza, romitese di 26 anni, è entrato nella Scuderia Ferrari come ingegnere. Una passione nata da quando era piccolo, l’orecchio attento al rombo dei motori, l’occhio attratto e distratto da alettoni, livrea e marmitte, e quel colore rosso, il cavallino rampante che ora è anche nelle sue mani. C’è chi vuole fare l’astronauta, chi il presidente della Repubblica, Alex il suo sogno l’ha realizzato: realizzare la macchina che è stata e sarà il sogno di molte persone appassionate di Formula 1. Quella su cui sono stati seduti i miti intramontabili di Schumacher, Villeneuve e ora Leclerc e Hamilton....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alettoni e marmitte, che passione. Da Romito alla Scuderia Ferrari: così Alex ha realizzato il suo sogno

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