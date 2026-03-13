Riccardo Braschi, fiorentino, ha esordito con le lacrime dopo aver realizzato il suo sogno. La partita tra la Fiorentina e il Rakow si è conclusa il 13 marzo 2026, lasciando un ricordo di un match che si inserisce tra gli eventi meno entusiasmanti di questa stagione. La scena dell’esordio di Braschi ha attirato l’attenzione, mentre la partita si è trascinata senza particolari emozioni.

Firenze, 13 marzo 2026 - Il finale di Fiorentina-Rakow sembra uno dei tanti momenti insipidi di questa stagione. Minuti stanchi che si trascinano verso il fischio finale, che però a un tratto si trasformano in indimenticabili. Per la storia della Fiorentina e soprattutto per un ragazzo nato a Firenze. E' una serata di metà marzo, la squadra gigliata gioca una partita europea di Conference League, contro quel Rakow che è ostacolo prima dell'approdo - eventuale - ai quarti di finale. La testa di tutti è già a lunedì sera, quando i ragazzi di Vanoli si giocheranno un pezzo di salvezza nello scontro diretto di Cremona. Pochi tifosi sugli spalti, risultato di parità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'esordio e le lacrime di Riccardo Braschi. Fiorentino vero che ha realizzato il suo sogno

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