A Albisola, le famiglie che hanno avuto un bambino negli ultimi mesi ricevono un dono in ceramica, rappresentato da una coccinella. Questo progetto di benvenuto è stato ideato dalle autorità locali e mira a celebrare l’arrivo dei nuovi cittadini. La coccinella consegnata alle famiglie è un simbolo di fortuna, secondo quanto riferiscono gli organizzatori. Il dono viene distribuito durante cerimonie ufficiali rivolte alle famiglie interessate.

? Domande chiave Cosa rappresenta concretamente la coccinella consegnata alle famiglie?. Chi ha ideato questo progetto di accoglienza per i nuovi cittadini?. Come verrà gestito il programma di benvenuto fino al 2026?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio l'artigianato locale per questo rito?.? In Breve Sette neonati nati tra febbraio e marzo hanno ricevuto il dono simbolico.. L'assessore Simona Poggi ha ideato il progetto con la decoratrice Marilisa Vrani.. Il programma di accoglienza territoriale proseguirà con continuità per tutto il 2026.. Le coccinelle sono state realizzate presso la Scuola Comunale di Ceramica di Albisola.. Sette nuovi cittadini sono stati accolti ufficialmente ad Albisola con un gesto simbolico che lega la nuova vita alla tradizione della ceramica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albisola accoglie i nuovi nati con un dono in ceramica: la fortuna

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