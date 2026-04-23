A Orsara, il 24 aprile, si terrà una cerimonia in aula consiliare per celebrare i 29 nati nel 2025. Il sindaco incontrerà i genitori e i bambini, diventando il primo rappresentante istituzionale a dare il benvenuto ai nuovi cittadini. L’anno precedente, sono stati registrati più nascite di femmine rispetto ai maschi, segnando un dato positivo per il paese. La cerimonia si inserisce nelle iniziative di valorizzazione dei piccoli centri.

L’anno scorso più fiocchi rosa che azzurri. Le femmine vincono anche per la varietà dei nomi ORSARA (Fg) – Nel 2025, a Orsara di Puglia sono nati 29 bambini: 19 femmine e 10 maschi. Per il paese del Foggiano, si tratta del maggior numero di nuove nascite degli ultimi anni: se ne registrarono 23 nel 2019, 20 nel 2020, 17 l’anno dopo, 24 nel 2022 e 21 nel 2023. Nel 2024 i neonati furono 22 e allora prevalsero i maschi, con 13 fiocchi azzurri. Da alcuni anni, Orsara di Puglia aderisce alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati e venerdì 24 aprile, alle ore 17, il sindaco Mario Simonelli accoglierà le nuove cittadine e i nuovi cittadini orsaresi in aula consiliare, assieme ai genitori, per dare ai piccoli il benvenuto della Comunità e consegnare un piccolo dono simbolico a ciascuna famiglia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La “Resistenza” dei borghi: Orsara accoglie 29 nuovi nati

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