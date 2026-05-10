Valditara contro tutti sullo strafalcione Br-Mattarella | Bullismo mediatico per un lapsus banale siamo caduti molto in basso

Il ministro dell’istruzione ha commentato un errore commesso durante una dichiarazione, definendolo un lapsus semplice e attribuendolo a un bias cognitivo. Ha aggiunto che la reazione pubblica è stata eccessiva, parlando di un “bullismo mediatico” e di un abbassamento dei livelli di discussione. La polemica è ancora aperta, con reazioni di diversi esponenti politici e commentatori.

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