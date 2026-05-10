Valditara contro tutti sullo strafalcione Br-Mattarella | Bullismo mediatico per un lapsus banale siamo caduti molto in basso
Il ministro dell’istruzione ha commentato un errore commesso durante una dichiarazione, definendolo un lapsus semplice e attribuendolo a un bias cognitivo. Ha aggiunto che la reazione pubblica è stata eccessiva, parlando di un “bullismo mediatico” e di un abbassamento dei livelli di discussione. La polemica è ancora aperta, con reazioni di diversi esponenti politici e commentatori.
“Il mio è stato un lapsus molto banale, c’è stato quel famoso bias di ancoraggio, quel trascinamento del pensiero. Sono rimasto francamente stupefatto del rilievo che qualche giornale ha voluto dare a questa dichiarazione. Evidentemente si è trattato di un caso di bullismo mediatico“. Sono le stizzite parole pronunciate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nella trasmissione Il caffè della domenica, condotta da Maria Latella su Radio24. Il riferimento è alla sua gaffe, a margine di un incontro di campagna elettorale al cinema Partenio di Avellino, dove il ministro aveva ricordato “quella foto drammatica del presidente...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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