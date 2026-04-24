Garlasco bordata di Milo Infante | Quanto siamo caduti in basso Con chi ce l' ha

Nel pomeriggio, durante la trasmissione Ore 14 Sera, Milo Infante ha dedicato attenzione al caso di Garlasco, commentando con amarezza quanto siano peggiorate le cose. La puntata si è concentrata sulla possibile richiesta di revisione del processo a carico di Alberto Stasi, che sta attirando l'attenzione mediatica e legale. Le parole del giornalista hanno suscitato discussioni tra i presenti in studio e gli spettatori.

Nel giorno in cui si inizia a parlare concretamente di una possibile richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi, Milo Infante dedica la puntata di Ore 14 Sera al caso di Garlasco. Si parte da uno degli elementi alla base della condanna del fidanzato di Chiara Poggi, la famosa telefonata al 118. "Lei ha fatto benissimo a riproporla perché da lì nasce tutto", afferma Antonio De Rensis, avvocato di Stasi secondo cui le vicende del suo assistito derivano tutte da lì: "Tutto nasce da quella telefonata.Passando per un fermo che non aveva alcun motivo di esistere, passando per uno scambio di pedali mai avvenuto e potrei andare avanti. E quindi è giusto che quella telefonata rappresenti un punto di partenza che non ha alcuna valenza probatoria".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, bordata di Milo Infante: "Quanto siamo caduti in basso". Con chi ce l'ha Notizie correlate “L’ho visto con i miei occhi”. Garlasco, affondo di De Rensis da Milo InfanteIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito mediatico, riaccendendo interrogativi che da anni accompagnano uno dei delitti più... “Porto tutto in procura”. Garlasco, De Rensis polemico da Milo InfanteLa vicenda del delitto di Garlasco continua a far discutere anche a distanza di anni, alimentando dibattiti televisivi e nuove polemiche. Una raccolta di contenuti Si parla di: Garlasco in Tv, le cartelle sul PC di Chiara Poggi sotto la lente degli inquirenti. Elementi più preoccupanti della pornografia di Stasi. Garlasco, bordata di Milo Infante: Quanto siamo caduti in basso. Con chi ce l'haNel giorno in cui si inizia a parlare concretamente di una possibile richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi, Milo Infante dedica la ... iltempo.it Svolta a Garlasco e Milo Infante sfida Nuzzi, speciale Ore 14 di sera venerdì 24 aprile: le ultime newsStasera tornerà in onda lo spin-off serale di Ore 14 per seguire da vicini tutti gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi ... libero.it