Alberto Angela contro i Cesaroni | chi ha vinto
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 il ritorno di Ulisse – Il Piacere della Scoperta segnare una media di 2.684.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno sigla invece 2.730.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2, dopo la presentazione (531.000 – 2.6%), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno ottiene 821.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Attacco al potere intrattiene 1.208.000 spettatori con il 7.3%. Su Tv8, dopo la presentazione (545.000 – 2.7%), il GialappaShow registra 639.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Little Big Italy diverte inve 498.000 spettatori con il 2.9%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (617.🔗 Leggi su Iltempo.it
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Complimenti a @RaiUno @albertoangela , @UlisseRai1 , per la Vittoria con 2.683.000 17,27% #Ulisse #IlPiacereDellaScoperta x.com