Nella serata di martedì, la replica dell’episodio “Il giro di boa” di una serie televisiva ha registrato circa 2 milioni di spettatori su Rai1. Contestualmente, sulla stessa rete, un altro programma ha raggiunto il podio tra i più visti. Sul fronte degli ascolti, la partita tra due squadre di calcio ha dominato la serata, mentre un programma di intrattenimento si è classificato tra i più seguiti.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Il Commissario Montalbano con la replica dell'episodio “Il giro di boa” conquistare una media di 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Inter-Como vince invece la serata con 4.851.000 spettatori e uno share del 24.0% (primo tempo 4.920.000 - 22.6%; secondo tempo 4.789.000 - 25.5%). Su Rai2, dopo la presentazione (1.383.000 – 6.5%), Belve segna 1.761.000 spettatori pari all'11.4%. Su Tv8 Italia's Got Talent registra 320.000 spettatori (2%) e sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 536.000 spettatori con il 3.4%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (573.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inter-Como domina la serata e batte Montalbano. Belve sul podio dei programmi più visti

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