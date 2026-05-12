Albero crolla improvvisamente in via Italica e finisce sulle auto parcheggiate FOTO
Nella zona di Porta Nuova a Pescara, un albero è crollato improvvisamente in via Italica, finendo sulle auto parcheggiate. Nei giorni precedenti, sempre nella stessa strada, era già caduto un grande ramo, causando probabilmente danni o disagi ai veicoli. La vicenda si è verificata senza conseguenze personali, ma ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area.
Un altro albero è caduto in via Italica nella zona di Porta Nuova a Pescara dopo la caduta, sempre nella stessa strada, di un grande ramo.A differenza della settimana scorsa, quando il ramo era finito sul marciapiede, questa volta l'albero è crollato su un paio di automobili che erano.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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