Albero crolla improvvisamente in via Italica e finisce sulle auto parcheggiate FOTO

Da ilpescara.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Porta Nuova a Pescara, un albero è crollato improvvisamente in via Italica, finendo sulle auto parcheggiate. Nei giorni precedenti, sempre nella stessa strada, era già caduto un grande ramo, causando probabilmente danni o disagi ai veicoli. La vicenda si è verificata senza conseguenze personali, ma ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un altro albero è caduto in via Italica nella zona di Porta Nuova a Pescara dopo la caduta, sempre nella stessa strada, di un grande ramo.A differenza della settimana scorsa, quando il ramo era finito sul marciapiede, questa volta l'albero è crollato su un paio di automobili che erano.🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Grande ramo di un albero si spezza e crolla improvvisamente sul marciapiede in via Italica [FOTO]Pericolo scampato in via Italica a Pescara dove, nella mattinata di mercoledì 6 maggio, un grande ramo di un albero si è improvvisamente spezzato...

Albero cade per il vento e crolla sulle auto parcheggiate. Ferita una donna, trasportata in ospedaleEmpoli, 31 marzo 2026 – Paura nella tarda mattinata di martedì 31 marzo a Empoli, nella frazione di Pontorme, quando un albero di grosse dimensioni è...

Argomenti più discussi: Grande ramo di un albero si spezza e crolla improvvisamente sul marciapiede in via Italica [FOTO]; Grosso albero crolla in strada; Paura al parco Amendola: crolla un pioppo alto più di 20 metri; Tragedia sfiorata davanti a una scuola: grosso ramo crolla su un'auto in sosta con dentro il conducente.

Grande ramo di un albero si spezza e crolla improvvisamente sul marciapiede in via Italica [FOTO]Pericolo scampato in via Italica a Pescara dove, nella mattinata di mercoledì 6 maggio, un grande ramo di un albero si è improvvisamente spezzato crollando sul marciapiede. Per fortuna in quel momento ... ilpescara.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web