Albero caduto in piazza Firenze | tram e bus deviati

Un albero è caduto in piazza Firenze, causando deviazioni per tram e autobus. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere rami e parti di albero che avevano compromesso la rete aerea dei mezzi pubblici. La situazione ha provocato modifiche temporanee ai percorsi dei mezzi di trasporto pubblico nella zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni a persone o proprietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui