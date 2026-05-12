Albero caduto in piazza Firenze | tram e bus deviati

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero è caduto in piazza Firenze, causando deviazioni per tram e autobus. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere rami e parti di albero che avevano compromesso la rete aerea dei mezzi pubblici. La situazione ha provocato modifiche temporanee ai percorsi dei mezzi di trasporto pubblico nella zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni a persone o proprietà.

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Rami e alberi caduti sulla rete aerea: intervento dei vigili del fuoco in piazzale Firenze per rimuovere il materiale d'intralcio al traffico dei mezzi pubblici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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