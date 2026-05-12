Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:30 si gioca la sfida tra Alaves e Barcellona, con formazioni ufficiali già annunciate e quote scommesse disponibili. A tre turni dalla fine, la classifica mostra nove punti ancora in palio, rendendo decisamente avvincente la lotta per evitare la retrocessione. La partita si preannuncia ricca di occasioni, con diversi gol potenziali e un clima di grande intensità.

Mancano 3 giornate alla fine e ci sono 9 punti in palio: la lotta salvezza quest’anno è davvero appassionante in Liga e si preannuncia un finale caldissimo. La prima delle ultime 3 partite si giocherà nell’infrasettimanale: l’Alaves, al momento terz’ultimo e dunque a serissimo rischio di retrocessione, ospita il Barcellona, che si è laureato campione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Barcellona (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol a Vitoria?

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