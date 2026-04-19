Il 21 aprile 2026 alle 21:30 si gioca la partita tra Real Madrid e Alaves al Santiago Bernabeu. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili online. Si prevede una sfida con molti gol, considerando le prestazioni recenti delle due squadre. Il Real Madrid, in una fase critica della stagione, cerca punti importanti per risalire la classifica, mentre l’Alaves vuole consolidare la propria posizione.

Il Real Madrid è arrivato nel momento decisivo della stagione in una posizione pessima per un club di questa grandezza: è fuori dalla Champions League, era uscito prestissimo dalla Copa del Rey e in Liga è addirittura a 9 punti di distanza dal Barcellona, un divario che sembra difficilissimo da colmare, visto il passo sicuro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Alaves (martedì 21 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Bernabeu?

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