Al Palaravizza di Alassio si svolgerà un evento di basket dedicato agli over 55 con la partecipazione di atleti nazionali. L'iniziativa vedrà in campo alcuni atleti riconosciuti a livello nazionale, offrendo uno spettacolo dedicato a questa categoria di età. L’evento, che si svolge in bassa stagione, potrebbe portare un flusso di visitatori e appassionati nel centro cittadino, influendo sulla microeconomia locale.

? Domande chiave Chi sono gli atleti nazionali che scenderanno in campo al Palaravizza?. Come influirà questo evento sulla microeconomia di Alassio in bassa stagione?. Perché la Croce Bianca è coinvolta in questo progetto sportivo?. Quale premio speciale celebrerà i valori etici durante il torneo?.? In Breve Evento si terrà il 15, 16 e 17 maggio 2026 presso il Palaravizza.. Roberta Zucchinetti e Cristina Bosio coordinano l'organizzazione con la UNVS Pino Zucchinetti.. La Croce Bianca Gino Montesi garantisce assistenza medica e sicurezza agli atleti.. Il Panathlon Club Alassio assegnerà il premio Non solo mare per il fair play.. Il Palaravizza di via San Giovanni Battista 31 ospiterà il Campionato Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alassio, il basket over 55 accende il Palaravizza: c’è il Nazionale

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