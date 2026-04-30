L'IC Alassio ha ottenuto una vittoria storica nelle finali regionali del torneo Jr. NBA WNBA, disputate al PalaAuxilium di Genova. La squadra si è imposta sull'IC Ollandini, che si è aggiudicata il titolo regionale. Ora, l’IC Alassio si prepara a partecipare alle finali nazionali, che si terranno a Montebelluna il 4 e 5 maggio.

? Cosa sapere L'IC Ollandini vince il titolo regionale Jr. NBA WNBA al PalaAuxilium di Genova.. La squadra di Alassio disputerà le finali nazionali a Montebelluna il 4 e 5 maggio.. La squadra dell’Istituto Comprensivo Ollandini, nota come Golden State Warriors, ha conquistato il titolo regionale della Jr. NBA WNBA FIP Schools League dopo le sfide disputate nei giorni scorsi presso il PalaAuxilium di Genova. Il successo ottenuto dai ragazzi e dalle ragazze di Alassio segna un punto di svolta per lo sport giovanile locale, portando per la prima volta il trofeo regionale nelle mani del gruppo dell’IC Alassio. Il traguardo è arrivato all’interno del palazzetto genovese, teatro delle finali regionali dove l’impegno atletico dei giovani atleti si è trasformato in una vittoria storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket: storica vittoria per l’IC Alassio nelle finali regionali

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