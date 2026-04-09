Basket Under 14 | l’Alassio sfida i giganti e conquista il 5° posto

I giovani atleti della Pallacanestro Alassio hanno partecipato a un torneo Under 14 a Torino, dove sono stati impegnati in partite di tre giorni. La squadra ha affrontato avversari di livello più alto e si è piazzata al quinto posto della classifica finale. La competizione ha visto coinvolti diversi team provenienti da diverse zone, offrendo un’esperienza di confronto e crescita ai giovani cestisti.

I giovani cestisti della Pallacanestro Alassio hanno affrontato una sfida di alto livello a Torino, partecipando a un torneo Under 14 che li ha visti protagonisti per tre giorni consecutivi. La squadra ligure ha dimostrato una crescita costante in un contesto competitivo caratterizzato da formazioni d’élite provenienti dal Piemonte. Il percorso dei gialloblù si è snodato tra sfide impegnative contro realtà consolidate come Savigliano, Bea Chieri e Kolbe. I ragazzi di Alassio sono riusciti a conquistare il quinto posto nella classifica finale dopo un weekend di intensa attività agonistica. La competizione ha la partecipazione di squadre di primo piano, tra cui Grugliasco, che si è classificata al primo posto, seguita da Padova al secondo posto e Savigliano al terzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket Under 14: l’Alassio sfida i giganti e conquista il 5° posto L’Eredità – Sfida tra giganti, pagelle 20 febbraio: Totti battutista nato (8), Verdone conquista la scena (9)A L'Eredità - Sfida tra giganti vanno in scena le battute di Francesco Totti, mentre Carlo Verdone conquista la scena. Curling, la Scozia conquista il bronzo ai Mondiali: sconfitti gli Stati Uniti nella sfida per il 3° postoLa Scozia di Ross Whyte, Robin Brydone, Craig Waddell ed Euan Kyle, con l’alternate Duncan McFadzean, conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di... Temi più discussi: Pallacanestro Alassio, tre giorni a Torino per l’Under 14 con un percorso in crescendo; Basket under 14: torna il torneo Insieme Kolbasket; Academy bianconera: il percorso a metà stagione; Settore giovanile, Forlì sorride con l'Under 15: secondo posto e pass per l'Interzona. Basket under 14: torna il torneo Insieme KolbasketDal 2 al 4 aprile 2026, presso la Cupola de Panis di via Sansovino 150, la Circoscrizione 5 ospiterà la quarta edizione del torneo di basket maschile under 14 Insieme Kolbasket. L’evento, ormai cons ... torinoggi.it Valsesia Basket Under 14 supera Auxilium Quintum e resta in testa nel girone O di Coppa PiemonteContinua il buon momento della Under 14 di Valsesia Basket, che al Pala Loro Piana ha conquistato un’altra vittoria nella seconda fase di Coppa Piemonte. Nella gara del 28 marzo, i giovani valsesiani ... valsesianotizie.it BASKET, UNDER 19 FEMMINILE, VIRTUS MATERA PINK BATTE BASILIA POTENZA E CONQUISTA LO SPAREGGIO CHE METTE IN PALIO LA QUALIFICAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI https://www.sassilive.it/sport/basket/basket-under-19-femminile-virtu - facebook.com facebook