Alain Goussot | a Pescara un convegno per ricordare il noto pedagogista

Da ilpescara.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio alle 9 si svolgerà a Pescara un convegno nazionale nella sala consiliare del municipio, dedicato al pedagogista Alain Goussot. L’evento intitolato “Oltre l’esistere e il resistere” coinvolgerà relatori e partecipanti in una discussione su temi legati all’educazione e alla pedagogia. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e non prevede iscrizioni anticipate.

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Sabato 16 maggio, alle ore 9, nella sala consiliare del comune di Pescara, si terrà il convegno nazionale dal titolo “Oltre l’esistere e il resistere. La visione politica e utopica della pedagogia di Alain Goussot”, promosso dalla Pro.F. Academy aps in collaborazione con Irase nazionale? e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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