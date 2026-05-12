Alain Goussot | a Pescara un convegno per ricordare il noto pedagogista
Sabato 16 maggio alle 9 si svolgerà a Pescara un convegno nazionale nella sala consiliare del municipio, dedicato al pedagogista Alain Goussot. L’evento intitolato “Oltre l’esistere e il resistere” coinvolgerà relatori e partecipanti in una discussione su temi legati all’educazione e alla pedagogia. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e non prevede iscrizioni anticipate.
Sabato 16 maggio, alle ore 9, nella sala consiliare del comune di Pescara, si terrà il convegno nazionale dal titolo “Oltre l’esistere e il resistere. La visione politica e utopica della pedagogia di Alain Goussot”, promosso dalla Pro.F. Academy aps in collaborazione con Irase nazionale? e.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Elena Gianini Belotti, sempre dalla parte delle bambine: un incontro per ricordare l'eredità della pedagogistaDomenica 1 marzo, alle ore 16, al Museo Civico Mambrini di Pianetto di Galeata, Thomas Casadei presenta il volume “Dalla parte delle bambine e delle...
L’Umanesimo per Pesaro. Convegno per ricordareMercoledì 6 alle ore 16,30 nella Sala del Consiglio Comunale si svolgerà il convegno “L’Umanesimo per Pesaro“ con lo scopo di riscoprire il...