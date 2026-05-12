Alain Goussot | a Pescara un convegno per ricordare il noto pedagogista

Sabato 16 maggio alle 9 si svolgerà a Pescara un convegno nazionale nella sala consiliare del municipio, dedicato al pedagogista Alain Goussot. L’evento intitolato “Oltre l’esistere e il resistere” coinvolgerà relatori e partecipanti in una discussione su temi legati all’educazione e alla pedagogia. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e non prevede iscrizioni anticipate.

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