Elena Gianini Belotti sempre dalla parte delle bambine | un incontro per ricordare l' eredità della pedagogista

Domenica 1 marzo alle 16, al Museo Civico Mambrini di Pianetto di Galeata, Thomas Casadei presenta il volume “Dalla parte delle bambine e delle donne”. L’evento è dedicato a Elena Gianini Belotti, pedagogista nota per aver difeso i diritti delle bambine e aver scritto un libro importante sul tema. L’incontro si svolge in un contesto culturale locale e coinvolge il pubblico interessato.

Domenica 1 marzo, alle ore 16, al Museo Civico Mambrini di Pianetto di Galeata, Thomas Casadei presenta il volume “Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi”, a cura di Vittoria Maestroni e Thomas Casadei, con una graphic novel di Alice Milani (Mucchi Editore, 2025). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: "Sempre dalla parte sbagliata della storia". Venezuela, Meloni inchioda la sinistra

Leggi anche: Proteste Cgil su Venezuela, Meloni: Sinistra sempre dalla parte sbagliata della Storia

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Argomenti discussi: Cervo in blu d’inchiostro, Marta Stella protagonista del terzo appuntamento dedicato all’universo femminile.

Dalla parte delle bambine sempre, Dacia Maraini ricorda BelottiIl giorno di Natale è morta a 93 anni Elena Gianini Belotti, scrittrice, saggista, pedagogista, una figura fondamentale per la nascita del femminismo in Italia e la cui eredità culturale è di grande ... ansa.it

I fancobolli dedicati alla forza delle donne: Elena Gianini Belotti, Alfonsina Strada e Maria Plozner MentilPoste Italiane comunica che oggi 8 marzo 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica il Senso civico dedicati alla forza ... blitzquotidiano.it