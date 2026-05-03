L’Umanesimo per Pesaro Convegno per ricordare

Mercoledì 6 alle 16,30 si terrà nella Sala del Consiglio Comunale un convegno intitolato “L’Umanesimo per Pesaro”. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio bibliografico e filologico della città, attraverso un confronto tra esperti e studiosi. L’evento si inserisce in un percorso dedicato alla riscoperta delle radici storiche e culturali di Pesaro, con l’obiettivo di approfondire l’eredità umanistica locale.

Mercoledì 6 alle ore 16,30 nella Sala del Consiglio Comunale si svolgerà il convegno “L’Umanesimo per Pesaro“ con lo scopo di riscoprire il patrimonio bibliografico e filologico pesarese. Nel corso del convegno, attraverso quattro percorsi d’indagine oggetto di altrettante ricerche dottorali, svolte in seno alla cattedra di Filologia Umanistica dell’Università di Macerata, si parlerà di uomini, libri, idee, che hanno attraversato i secoli giungendo carichi di significato fino ai giorni nostri. Il seminario sarà curato da Guido Arbizzoni, già docente dell’Università di Urbino, Silvia Fiaschi dell’Università di Macerata e Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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