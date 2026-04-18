Il nuovo playground di basket Festa dello sport con i campioni

Ieri a Montale si è svolta una festa di sport per l’inaugurazione del nuovo playground di basket in via Martin Luther King. L’area, riqualificata e messa in sicurezza, è stata realizzata grazie a un progetto di Pistoia Basket in collaborazione con il Comune e sostenuto da Chiantibanca. L’evento ha visto la partecipazione di campioni e appassionati, con momenti dedicati alla celebrazione dello sport locale.

Grande festa di sport ieri a Montale per l’inaugurazione del playground di basket di via Martin Luther King riqualificato e messo in sicurezza con un progetto di Pistoia Basket attuato in collaborazione col Comune di Montale e sostenuto da Chiantibanca. Decine di alunni della vicina scuola media hanno preso possesso del campetto improvvisando una serie di partite iniziate con la palla a due lanciata dal giocatore Gabriele Benetti intervenuto alla inaugurazione insieme al direttore generale di Pistoia Basket Andrea Di Nino. Per il Comune di Montale sono intervenuti il sindaco Ferdinando Betti, il vice-sindaco Alessio Guazzini, il consigliere delegato allo sport Marco Bernardini e l’assessora alle politiche sociali Sandra Neri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo playground di basket. Festa dello sport con i campioni Notizie correlate Il Cip regionale celebra i suoi campioni: al PalaCasali la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026ANCONA – Venerdì 20 febbraio alle 10 il PalaCasali di Ancona ospiterà la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026, la cerimonia annuale organizzata... Genova, Marassi: un nuovo playground ‘Sport illumina’ dai fondi ministeriali per giovani e sport.Marassi si prepara a un nuovo spazio sportivo: approvato il progetto per il playground ‘Sport illumina’ ai Giardini Lamboglia Un intervento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il nuovo playground di basket. Festa dello sport con i campioni; Montale, nuovo playground in via Martin Luther King; Un'area ludica inclusiva e più verde: taglio del nastro per il nuovo parco Schuster; Festa di Primavera al Chiostro di Sant'Andrea con dj set, video installazioni e area ristoro. Il nuovo playground di basket. Festa dello sport con i campioniIl campetto di via Luther King è stato riqualificato su progetto del Pistoia Basket, con Comune e Chianti Banca. L’inaugurazione con Gabriele Benetti e il direttore Di Nino, che ha offerto biglietti p ... lanazione.it Pistoia, RiqualifichiAmo: inaugurato playground presso il Centro Sportivo di Legno RossoNel pomeriggio di giovedì 16 aprile è stato inaugurato il nuovo playground di basket presso il rinnovato centro sportivo di Legno Rosso a Pistoia. Un altro taglio del ... pianetabasket.com Il rocker sottolinea: "Voglio fare una festa diversa..per molte più persone..e che duri più di una notte". - facebook.com facebook Lo Scudetto è sempre più vicino, i social fanno festa: l' #Inter batte il #Cagliari e si scatenano i meme x.com