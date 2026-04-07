(askanews) – Un tour per celebrare i 60 anni di uno dei brani più importanti della sua carriera. A poche settimane dalla partenza del suo tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story che lo vedrà calcare i principali palasport italiani di appendere il microfono a chiodo proprio non ne vuole sentire parlare. Incontrando i giornalisti nella sua casa di Bologna, ha chiarito che non si tratta di un tour di addio anzi: «Io guardo a Charles Aznavour, è morto che il giorno dopo doveva fare un altro concerto. Quindi mi piacerebbe fare così. Vorrei però ridimensionare le tonalità delle canzoni, perché quando hai 90 anni Fai un po’ più fatica – racconta sorridente scherzando con la manager di Trident Music che gli propone di aprire nuove data del calendario dei concerti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nei Palasport italiani parte il tour "C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story": la video-intervista al cantante sempre giovane

Gianni Morandi pubblica Monghidoro. Il 15 aprile parte il tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”A POCHE SETTIMANE DALLA PARTENZA DEI LIVE NEI PALAZZETTI “C’ERA UN RAGAZZO TOUR 2026” GIANNI MORANDI STORYGIANNI MORANDI PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO...

Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con “C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story”Gianni Morandi pubblica Monghidoro, il suo nuovo singolo e si prepara ad arrivare in tour nei palazzetti d'Italia.

Temi più discussi: Nina canta nei teatri d’estate, parte da Verona il nuovo tour di Angelina Mango; Achille Lauro per la prima volta in concerto allo stadio di Udine; Concerti: Tommaso Paradiso - Palasport 2026 - Kioene Arena - Padova; Gianni Morandi: Ho venduto il 70% dei biglietti del tour grazie ai social.

Kid Yugi: annunciato il primo tour nei palasport italianiIl rapper Kid Yugi ha annunciato il suo primo, attesissimo tour nei palasport, intitolato Anche Gli Eroi Muoiono Tour. La tournée prenderà il via domenica 27 settembre da Bari con la data zero al ... it.blastingnews.com

Mahmood, parte il tour: nei palasport con un show indimenticabileL’attesa è finalmente finita! Mahmood è pronto a scaldare i palchi dei principali palasport italiani con il suo N.L.D.A. TOUR. A partire dal 18 ottobre, l’artista porterà in giro per la penisola uno ... 105.net

L’eterno ragazzo @morandi_g si prepara al nuovo tour nei palasport per i 60 anni di “C’eran un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. Siamo andati a trovarlo. x.com

Elisa Fun Club. . Mancano pochi giorni all’inizio del tour nei palasport, in partenza il 23 aprile da Jesolo. Elisa ci svela come sarà il nuovo album, un lavoro molto intimo e autobiografico di cui potremo ascoltare qualche anticipazione già nel corso del tour. Tutt - facebook.com facebook