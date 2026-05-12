Al via le riprese del film su Celestino V con Michele Placido | Fossacesia diventa set cinematografico

Le riprese del film dedicato a Celestino V sono iniziate a Fossacesia, dove il paese si trasforma temporaneamente in un set cinematografico. La produzione, curata da Pepito Produzioni, vede tra i protagonisti Michele Placido nel ruolo principale. Il film racconta la vita e le vicende di Pietro del Morrone, noto come Papa Celestino V, e si concentra sulla sua figura storica e spirituale.

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