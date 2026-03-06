Napoli diventa set di Super Santos | al via le riprese del film dal romanzo di Roberto Saviano

A Napoli sono iniziate le riprese del film Super Santos, diretto da Ciro Visco e tratto dal romanzo Cuore Puro di Roberto Saviano, pubblicato nel 2022 da Giunti Editore. La produzione coinvolge un cast di attori e tecnici italiani e si svolge in diverse location della città. Le riprese sono previste per diverse settimane e coinvolgono vari scenari urbani napoletani.

Si gira per sei settimane il primo lungometraggio di Ciro Visco, tratto da Cuore puro. Nel cast Francesco Di Leva, Antonia Truppo e giovani esordienti A Napoli sono partite le riprese di Super Santos, esordio alla regia di Ciro Visco liberamente tratto dal romanzo Cuore puro pubblicato da Giunti Editore nel 2022. Il film nasce proprio dalla penna di Roberto Saviano, che firma la sceneggiatura insieme a Stefano Piedimonte e allo stesso Visco. Il set resterà in città per sei settimane, riportando tra vicoli, piazze e campetti l'atmosfera di una storia che parla di adolescenza e di scelte, di amicizia e di strade che possono separarsi anche quando si cresce nello stesso quartiere.