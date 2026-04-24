L' Abbazia di San Liberatore a Maiella tra i set abruzzesi del nuovo film Rai con Michele Placido su Celestino V

L’Abbazia di San Liberatore a Maiella, situata nel comune di Serramonacesca nel Parco nazionale della Maiella, sarà uno dei luoghi scelti come location per il nuovo film prodotto dalla Rai. La pellicola, incentrata sulla figura di Celestino V, vedrà come attore protagonista Michele Placido. La produzione utilizzerà l’abbazia come sfondo per alcune scene, confermando il suo ruolo come scenario storico e culturale della regione.

Anche l’Abbazia di San Liberatore a Maiella, il gioiello di Serramonacesca incastonato nel cuore del Parco nazionale della Maiella, sarà set del nuovo film Rai dedicato a Celestino V che ha come protagonista Michele Placino. Un film che sarà girato interamente in Abruzzo. A riportare la notizia è.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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