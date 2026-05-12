Al via Le Forze del Viaggio | presentato il modello di orientamento per la scuola media

Da reggiotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato oggi a Reggio Calabria il modello sperimentale di orientamento scolastico intitolato “Le Forze del Viaggio”. L’iniziativa è promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente controllato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si occupa di facilitare il collegamento tra domanda e offerta di lavoro. L’obiettivo è offrire un nuovo strumento di orientamento rivolto agli studenti delle scuole medie.

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Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali impegnato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha presentato oggi a Reggio Calabria il modello sperimentale di orientamento “Le Forze del Viaggio”. Il programma, che coinvolgerà circa 100.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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