L’assessore ai Lavori pubblici ha aggiornato sulla situazione degli interventi in corso in città, evidenziando alcune difficoltà nel cantiere dell’ex scuola media. Tra le priorità ci sono i lavori su marciapiedi e strade, con l’avvio imminente di un appalto per nuovi percorsi pedonali. I lavori partiranno a breve a Padiglione, seguiti da San Sabino e Casenuove. È previsto anche un intervento su una scuola del territorio.

Jacopo Angeletti, assessore ai Lavori pubblici, fa il punto degli interventi in città. I prossimi cantieri? "A giorni partirà l’appalto per i lavori di nuovi marciapiedi, inizieremo a Padiglione, poi a San Sabino e Casenuove. Saranno poi ripristinati alcuni marciapiedi ad Osimo Stazione, Passatempo, San Biagio e in via Montefanese. In estate manutenzioni nelle scuole, le principali per la copertura di Osimo Stazione e alla materna Collefiorito". Le minoranze attaccano sugli asfalti. Siete indietro? "Abbiamo già fatto interventi importanti nelle vie Montegalluccio, San Giovanni e Falcone e grazie alla collaborazione con il gruppo Astea è stata ripristinata via Don Sturzo e nei prossimi mesi verrà riasfalto un lungo tratto di via Cagiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Marciapiedi, strada e scuola tra le priorità. Il cantiere dell’ex scuola media è in difficoltà"

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