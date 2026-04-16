La seconda edizione del GOGA Film Festival si è conclusa con la premiazione di vari ospiti di rilievo. La manifestazione, dedicata al cortometraggio, ha visto confermarsi come appuntamento annuale nel panorama cinematografico locale. Durante l’evento sono stati assegnati premi in diverse categorie, con la partecipazione di registi e artisti provenienti da varie parti. La kermesse ha avuto luogo in una location dedicata alla promozione del cinema emergente.

Una seconda annata con i fiochi per il festival dedicato al mondo del cortometraggio, cha ha nomi di pregio vincere nelle diverse categorie dell’evento. Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e un’intensa programmazione la seconda edizione del GOGA Film Festival, che si è svolta a Roma, presso il Circolo Arci Zalib, dal 10 al 12 aprile 2026. Tre giornate dense di cinema, incontri e confronto per mettere al centro del panorama cinematografico contemporaneo nuove voci e linguaggi. L’edizione di quest’anno si è distinta per la qualità delle opere presentate, la forte presenza di ospiti e una sala sempre partecipe. Padrino del festival è stato il critico cinematografico Pedro Armocida.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La seconda edizione del GOGA Film Festival ha visto la vittoria di diversi ospiti d’eccezione

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