Parma-Suzzara elettrificata effettuata la prima prova per testare la linea

Da parmatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile è stata effettuata la prima corsa di prova sulla ferrovia Parma-Suzzara, dopo l'installazione della nuova linea elettrica. La prova ha coinvolto un convoglio che ha percorso la tratta per verificare il funzionamento dell’impianto. Si tratta della prima fase di test prima di eventuali treni commerciali sulla linea rinnovata con alimentazione elettrica.

Lunedì 13 aprile è stata effettuata sulla ferrovia Parma-Suzzara la prima corsa-prova per testare la linea elettrica recentemente installata. “Esprimo perciò soddisfazione per questo ulteriore passo avanti verso il definitivo varo della nuova infrastruttura e per gli esiti positivi di questa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Scontro tra auto e camion al passaggio a livello lungo la Parma-Suzzara: treni cancellati e in ritardo, caos in via MantovaNella mattinata di lunedì 9 marzo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un camion, in corrispondenza del passaggio a...

Leggi anche: Treno merci trancia la linea elettrica in stazione a Parma: ritardi sulla linea principale

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Parma-Suzzara elettrificata: ok il funzionamento dei primi treni di prova.

parma suzzara parma suzzara elettrificata effettuataParma-Suzzara elettrificata: ok il funzionamento dei primi treni di provaPrime corse di prova con elettrotreni, Ferrovie Emilia Romagna conferma funzionamento regolare e prossima sostituzione dei diesel ... gazzettadiparma.it

parma suzzara parma suzzara elettrificata effettuataSulla Parma-Suzzara il primo treno elettrico della storiaQuesta mattina dalla stazione di Parma è partito il primo treno elettrico della storia per la linea ferroviaria Parma-Suzzara, dopo la conclusione dei lavori di elettrificazione dell’intero percorso. gazzettadiparma.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.