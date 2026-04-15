Parma-Suzzara elettrificata effettuata la prima prova per testare la linea
Lunedì 13 aprile è stata effettuata la prima corsa di prova sulla ferrovia Parma-Suzzara, dopo l'installazione della nuova linea elettrica. La prova ha coinvolto un convoglio che ha percorso la tratta per verificare il funzionamento dell’impianto. Si tratta della prima fase di test prima di eventuali treni commerciali sulla linea rinnovata con alimentazione elettrica.
Lunedì 13 aprile è stata effettuata sulla ferrovia Parma-Suzzara la prima corsa-prova per testare la linea elettrica recentemente installata. “Esprimo perciò soddisfazione per questo ulteriore passo avanti verso il definitivo varo della nuova infrastruttura e per gli esiti positivi di questa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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