Parma-Suzzara elettrificata effettuata la prima prova per testare la linea

Lunedì 13 aprile è stata effettuata la prima corsa di prova sulla ferrovia Parma-Suzzara, dopo l'installazione della nuova linea elettrica. La prova ha coinvolto un convoglio che ha percorso la tratta per verificare il funzionamento dell’impianto. Si tratta della prima fase di test prima di eventuali treni commerciali sulla linea rinnovata con alimentazione elettrica.