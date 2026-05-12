Al via a Milano ReNest | Dalle radici al futuro un viaggio dentro al cibo

A Milano è iniziato ReNest, un evento che esplora il rapporto tra cibo e società. La manifestazione si concentra su come le scelte alimentari siano diventate parte integrante della vita quotidiana e della cultura contemporanea. Durante l’evento vengono presentate diverse prospettive sul ruolo del cibo, coinvolgendo esperti e operatori del settore. L’iniziativa si svolge in un momento in cui il modo di vivere e consumare alimenti sta attraversando un’evoluzione significativa.

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Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Il cibo oggi non è più solo nutrimento, è una scelta. E il modo in cui lo scegliamo, lo consumiamo e lo viviamo sta cambiando. Cresce infatti l'attenzione verso temi come qualità dell'alimentazione, sostenibilità, attenzione alla filiera, spreco alimentare e trasparenza. Secondo recenti dati dell'Osservatorio Nestlé, la metà degli italiani afferma di aver migliorato la qualità della propria alimentazione. Inoltre, 1 italiano su 5 nelle scelte alimentari fa attenzione alla sostenibilità e 1 italiano su 2 afferma di prestare maggiore attenzione all'impatto ambientale dei prodotti alimentari che acquista. Ma è cambiato anche il rapporto con lo spreco alimentare: quello domestico settimanale pro capite si è ridotto del 10%, anche se continua a generare oltre 7 miliardi di euro di spreco ogni anno.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al via a Milano ReNest: "Dalle radici al futuro, un viaggio dentro al cibo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: A Milano arriva ReNest: Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo Un viaggio dentro al cibo: a Milano un percorso esperienziale da non perdereL'evento di Nestlé che mette al centro la filiera alimentare si terrà a City Life, quartiere simbolo della Milano che cambia. Si parla di: ReNest, dal 12 al 24 maggio a CityLife Milano un viaggio tra cibo e sostenibilità; Simon Philips & Protocol 6 al Blue Note. Al via a Milano ReNest: Dalle radici al futuro, un viaggio dentro al ciboCresce l'attenzione verso temi come qualità dell’alimentazione, sostenibilità, attenzione alla filiera, spreco alimentare e trasparenza ... adnkronos.com