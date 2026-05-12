A Milano arriva ReNest | Dalle radici al futuro Un viaggio dentro al cibo
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A Milano inizia oggi e fino al 14 maggio, il percorso ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo promosso dal gruppo Nestlè in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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