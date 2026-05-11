Orario di visita a Cavriglia | al Teatro Comunale una commedia tra risate misteri e colpi di scena

Il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà una commedia nell'ambito della rassegna “Primavera a Teatro – speciali suggerimenti dal territorio”. L’evento, programmato nell’ambito di un progetto promosso dal Comune e da un’associazione locale, si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alle compagnie teatrali e alle esperienze artistiche della zona valdarnese. La rappresentazione, prevista per una data specifica, sarà accompagnata da un orario di visita stabilito per il pubblico.

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