Orario di visita a Cavriglia | al Teatro Comunale una commedia tra risate misteri e colpi di scena

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà una commedia nell'ambito della rassegna “Primavera a Teatro – speciali suggerimenti dal territorio”. L’evento, programmato nell’ambito di un progetto promosso dal Comune e da un’associazione locale, si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alle compagnie teatrali e alle esperienze artistiche della zona valdarnese. La rappresentazione, prevista per una data specifica, sarà accompagnata da un orario di visita stabilito per il pubblico.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Nuovo appuntamento con la rassegna “Primavera a Teatro – speciali suggerimenti dal territorio”, il cartellone promosso dal Comune di Cavriglia insieme a Materiali Sonori per valorizzare le compagnie e le esperienze artistiche del territorio valdarnese. Sabato 16 maggio, alle ore 21.30, il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà la Compagnia Teatrale I Lilium con lo spettacolo “Orario di visita”, commedia brillante scritta da Stefania De Ruvo, diretta da Frank Pesce e prodotta dall’Associazione Culturale Masaccio. Lo spettacolo si sviluppa all’interno di un carcere durante il consueto orario dedicato agli incontri con i detenuti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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