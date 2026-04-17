Dl sicurezza opposizioni con cartelli in Aula Senato ' Con Governo Meloni zero sicurezza' – Il video

In Aula al Senato, i senatori delle opposizioni hanno esposto cartelli e protestato dopo l’approvazione del decreto sicurezza. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto diversi rappresentanti politici, creando momenti di tensione durante la seduta. La discussione sul provvedimento ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre i manifestanti hanno espresso critiche nei confronti del governo in carica.

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 Protesta con cartelli dei senatori delle opposizioni in Aula dopo l’approvazione del Dl sicurezza. Cartelli rossi con la scritta 'Governo Meloni: meno sicurezza meno diritti' e 'Governo Meloni: zero risorse zero sicurezza" Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Dl sicurezza, opposizioni con cartelli in Aula Senato, 'Con Governo Meloni zero sicurezza' Notizie correlate Dl Sicurezza, via libera al Senato con 96 sì: cartelli e proteste dalle opposizioniNovantasei voti favorevoli e 46 contrari: l'Aula del Senato ha dato il via libera al ddl di conversione in legge del dl Sicurezza. Approvato Dl sicurezza in Senato con 96 voti favorevoli, le opposizioni protestano – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 È stato approvato al Senato, con 96 voti favorevoli e 46 contrari, il ddl di conversione del decreto Sicurezza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il dl Sicurezza al Senato, tra piccole modifiche e ostruzionismo; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl sicurezza, maratona e scontro: 1.037 emendamenti in Aula; Scintille al Senato sul dl sicurezza, Aula sospesa per 5 minuti. Dl Sicurezza, la protesta delle opposizioni al SenatoCon 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'Assemblea del Senato ha approvato il ddl di conversione del decreto Sicurezza. Un provvedimento fortemente contestato ... lapresse.it Approvato Dl sicurezza in Senato con 96 voti favorevoli, le opposizioni protestanoÈ stato approvato al Senato, con 96 voti favorevoli e 46 contrari, il ddl di conversione del decreto Sicurezza. In Aula la votazione è stata accompagnata da una protesta dei partiti di opposizione che ... ilgiornale.it #SICUREZZA Approvato in Aula #Senato il #DlSicurezza Ora il provvedimento passa alla Camera dei deputati in seconda lettura per essere licenziato entro il 25 aprile. Si conferma e si rafforza l’impegno del #GovernoMeloni per garantire la sicurezza pubblic facebook L'aula del Senato ha approvato un emendamento unitario della maggioranza, a trazione #FdI, a prima firma del senatore #MarcoLisei, che introduce una circoscrizione della lieve entità sullo #spaccio di strada x.com