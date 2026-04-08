Il blocco economico imposto dagli Stati Uniti a Cuba continua a influenzare la vita quotidiana dell’isola, con circa 70.000 barili di petrolio necessari per soddisfare il fabbisogno energetico. La carenza di carburante colpisce la popolazione, in particolare i malati, che devono affrontare difficoltà aggiuntive per ricevere cure adeguate. La questione ha lasciato l’attenzione pubblica sia nel governo sia nelle opposizioni italiane, senza essere affrontata nei dibattiti ufficiali.

Settantamila barili: la distanza tra quello che Cuba produce e quello di cui ha bisogno è diventata la misura della sofferenza di undici milioni di persone. L’isola ricava 40mila barili di petrolio al giorno dai suoi pozzi, ne consuma 110mila: il resto arrivava dal Venezuela prima, fino a quando Washington ha deciso che bastava. Dall’ordine esecutivo firmato da Donald Trump a gennaio 2026, qualsiasi paese che esporti greggio a L’Avana rischia dazi punitivi. Il Venezuela era già in ginocchio dopo l’Operazione Absolute Resolve. Il Messico ha scelto la prudenza. La Russia guarda altrove. Così l’incaricato d’affari Usa Mike Hammer ha potuto dirlo senza pudore: «Per anni i cubani si sono lamentati dell’embargo, ma ora ci sarà un vero embargo». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cuba, il blocco Usa affama l’isola e i malati pagano il conto. Il tema scompare dall’agenda del governo ma anche delle opposizioni italiane

Cuba: flotilla verso l’isola per rompere blocco energetico Usa. Dall’Italia anche Salis e LucanoE’ previsto per sabato 21 marzo, intorno alle 18 ora locale, l’arrivo sulle coste di L’Avana della ‘Nuestra America’ flotilla, la missione umanitaria...

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Effetti del blocco USA sulla sanità cubanaIl blocco esiste, è reale e il suo effetto è permanente sulla sanità pubblica cubana, ha affermato alcuni giorni fa il Viceministro della salute, il ... pressenza.com

SABATO IN PIAZZA PER CUBA! Quello che sta succedendo a Cuba è barbaro: Trump, con la complicità dei governi occidentali, compreso quello Meloni, sta stritolando una popolazione lasciandola senza petrolio e materiali di prima necessità. Il popolo Cuba - facebook.com facebook

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