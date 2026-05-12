Al Planetario di Caserta una serata speciale dedicata al tempo tra scienza poesia e astronomia
Venerdì 15 maggio 2026 alle 19, il Planetario di Caserta ospiterà un evento dedicato al tema del tempo. La serata intende esplorare questo argomento attraverso diversi approcci, tra scienza, poesia, astronomia e memoria. L’iniziativa si inserisce in un percorso di riflessione su come il tempo venga percepito e rappresentato in diverse discipline. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.
Una riflessione sul tempo attraverso scienza, poesia, astronomia e memoria. È questo il filo conduttore di “Storie di tempo umano, naturale, divino”, l’evento speciale organizzato dal Planetario di Caserta in programma venerdì 15 maggio 2026 alle ore 19.30.L’iniziativa, completamente gratuita.🔗 Leggi su Casertanews.it
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