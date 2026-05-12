Al Planetario di Caserta una serata speciale dedicata al tempo tra scienza poesia e astronomia

Venerdì 15 maggio 2026 alle 19, il Planetario di Caserta ospiterà un evento dedicato al tema del tempo. La serata intende esplorare questo argomento attraverso diversi approcci, tra scienza, poesia, astronomia e memoria. L’iniziativa si inserisce in un percorso di riflessione su come il tempo venga percepito e rappresentato in diverse discipline. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

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