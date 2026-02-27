Luna e Giove si incontrano nel cielo d’inverno | serata speciale al Planetario di Agrigento

Luna e Giove si sono viste insieme nel cielo d’inverno durante una serata speciale al Planetario di Agrigento. L’evento ha attirato numerosi appassionati di astronomia, che hanno potuto osservare le due forze celesti in un momento di massima visibilità. La serata ha offerto un’occasione unica per ammirare il cielo in modo diretto e coinvolgente, grazie alle attività organizzate nel luogo.

Un appuntamento con il cielo invernale e con uno degli eventi astronomici più suggestivi della stagione. Venerdì 27 febbraio il Planetario di Agrigento propone una serata dedicata alla congiunzione tra la Luna e Giove, visibile nella costellazione dei Gemelli.Sotto la cupola del planetario sono.