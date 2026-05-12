Al King's Trust sono state pubblicate alcune foto recenti che mostrano Amal Clooney insieme a George Clooney e a una donna con capelli rossi intensi. Tra le immagini, si nota anche uno scatto che ritrae Amal e Charlotte Tilbury, nota estetista e imprenditrice. La presenza di queste figure pubbliche ha attirato l’attenzione di chi segue gli eventi di questo settore. Le foto sono state condivise sui social network e sono state oggetto di commenti da parte dei fan.

Pensiero stupendo: quello che si affaccia alla mente di chi osserva le ultime foto di Amal Clooney con George Clooney e una donna dai capelli rossi scarlatti. Nella prima foto è sfocata e Amal guarda diretta nell’obiettivo, come per essere sul punto di svelarci un segreto. Sembra un dipinto che parla per immagini. Certamente la foto incuriosisce. Sembra l’instantanea di un trio ben assortito e molto in confidenza. Ed è proprio così e ora vi sveliamo perché. Amal Clooney, George Clooney e la “terza incomoda”. Capelli lunghissimi e folti, come suo solito, e piega perfetta. Siamo davanti all’ennesima foto glamour di Amal Clooney vestita di un abito tutto dorato.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al King’s Trust va in scena la grande amicizia tra Amal Clooney e Charlotte Tilbury

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