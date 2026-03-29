Grande riconoscimento al Centro Sociale Culturale di Monterusciello

Il Centro Sociale Culturale di Monterusciello ha ricevuto un riconoscimento ufficiale. È stato pubblicato un comunicato stampa che segnala l’attenzione e la considerazione rivolte alla struttura. La notizia riguarda una decisione o un intervento che coinvolge direttamente il centro e che è stato comunicato tramite il documento ufficiale. La comunicazione è stata diffusa senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Ma non basta; nel ringraziare il contributo del consigliere Riccardo Volpe, nell’aver posto il problema del rispetto che meritano, i cittadini, che con le loro firme, hanno inteso utilizzare uno strumento democratico previsto dallo Statuto del Comune, e sul dovere delle istituzioni nel darvi riscontro ufficiale, cogliamo anche occasione per apprezzare il contributo del consigliere Guido Iasiello, per’aver posto l’accento sulla necessità della istituzione di una Commissione Speciale del Comune su Monterusciello, che reputiamo debba scaturire dal Consiglio Monotematico, dal momento che esso Consiglio in sé, non può assolvere ad affrontare e gestire tutte le problematiche storiche ed incancrenite presenti. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Leggi anche: Ex-Opg Je so’ pazzo: come si sta trasformando il centro sociale dopo il riconoscimento del Comune Leggi anche: Napoli, De Maggio annuncia: «Centro sportivo a Monterusciello, arriva l’autorizzazione» Una raccolta di contenuti su Centro Sociale Culturale Discussioni sull' argomento Modena accoglie una nuova Bottega Storica, il riconoscimento al Chicco d'Oro di via Selmi; Premio nazionale al paesaggio fortificato dello Stretto: riconoscimento per un patrimonio unico; Capitale della cultura, la Regione rilancia: Al fianco di Forlì e Cesena sui progetti culturali; Vincenzo Marinese: M9, così la cultura fa rinascere il centro. Centro sociale, sgombero in vista. Faccia a faccia sindaco-attivistiApre il dialogo con gli esponenti del centro sociale Fornace e si dice disponibile a trovare nuovi spazi dove organizzare gli eventi musicali e culturali, nel rispetto delle regole e della legalità. ilgiorno.it Finalmente la giusta attenzione, questa mattina, in Consiglio Comunale, sul lavoro svolto dal Centro Sociale Culturale Monterusciello, nell'aver promosso, organizzato e portato a termine, una importante raccolta di firme, anche attraverso 10 Assemblee Pub - facebook.com facebook