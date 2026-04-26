Diego Albani e Andrei Piticas gli studenti premiati dalla Nasa diventano ambasciatori dell' Apea di Civita Castellana

Due studenti provenienti dalla regione della Tuscia sono stati riconosciuti a livello internazionale per il loro lavoro nel settore dello spazio. Entrambi frequentano l'università La Sapienza di Roma e hanno partecipato al Nasa Space Apps Challenge 2025, vincendo con un progetto chiamato “Byte 1”. Dopo il riconoscimento, sono stati scelti come ambasciatori di un'associazione locale dedicata all’innovazione e alla promozione scientifica nella loro città.

Dalla Tuscia allo scenario internazionale dell'innovazione. Diego Albani di Civita Castellana e Andrei Piticas di Corchiano, studenti dell'università La Sapienza di Roma, si sono distinti a livello globale vincendo il Nasa Space apps challenge 2025 con il progetto “Byte 1.0”, un'app dedicata al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Tragedia a Civita Castellana: bimbo di 18 mesi vola dalla finestraUn tragico incidente ha colpito il cuore di Civita Castellana, dove un bambino di 18 mesi è precipitato da una finestra, finendo sotto le cure dei... Bimbo caduto dalla finestra a Civita Castellana, è in terapia intensiva ma non in pericolo di vitaÈ ricoverato in terapia intensiva pediatrica, con prognosi riservata, il bambino di un anno e mezzo caduto nel vuoto dall'ultimo piano della propria...