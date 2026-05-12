Aidan Cassar, noto come Aidan, è un giovane cantautore nato nel 1999 che rappresenta Malta all’Eurovision 2026. Ha scelto di presentare il brano intitolato Bella.

Aidan Cassar, in arte semplicemente Aidan, è un cantautore, classe 1999, rappresenta Malta con il brano Bella. Lo fa dopo un percorso fatto di successi in patria, un secondo posto che ha bruciato molto e anche una squalifica. Questa rivincita è stata attesa anni, concessa dal pubblico dell’isola, che ha votato per Aidan in maniera schiacciante. Appuntamento con la seconda semifinale per giovedì 14 maggio (seconda serata). Chi è Aidan. La storia di Aidan nel mondo della musica ha inizio nel 2018, quando si è fatto conoscere attraverso X Factor. Un trampolino che ha sfruttato al massimo. Il suo salto è stato rapidissimo, divenendo l’artista maschile più famoso e venduto di Malta in pochi anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aidan, all’Eurovision 2026, chi è il cantante di Malta

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AIDAN - Bella - Malta Eurovision 2026 - LIVE in Albania - E DIELA SHQIPTARE

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