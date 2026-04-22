Un giovane cantante albanese è stato scelto per rappresentare il suo paese all’Eurovision 2026. La sua partecipazione è stata annunciata recentemente, suscitando l’interesse di molti appassionati. La sua musica riflette esperienze di distanza e nostalgia, e ha già riscosso attenzione sui social media. La scelta del rappresentante albanese è stata comunicata ufficialmente dalle autorità musicali nazionali.

Un giovane talento che ha saputo trasformare il dolore della lontananza in una melodia che tocca le corde dell’anima. A rappresentare l’Albania all’ Eurovision 2026 è Alis Kallaçi, in arte semplicemente Alis, con la sua voce potente ma soffusa. La sua Nân non è soltanto una canzone, ma un pezzo della sua storia e delle sue radici. Da X Factor Albania all’Eurovision 2026. Classe 2002, Alis Kallaçi è nato a Scutari, respirando musica sin da bambino Il suo percorso non è frutto del caso, ma di uno studio rigoroso: diplomatosi in pianoforte alla prestigiosa scuola d’arte “Prenk Jakova”, Alis è un musicista completo che padroneggia anche la chitarra, strumento che usa spesso per i suoi brani più intimi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alis all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’Albania

Albania Eurovision 2026 | Alis - Nan | REACTION

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