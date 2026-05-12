Aias in Basilicata | 500mila euro per nuove tecnologie assistenziali
In Basilicata, sono stati assegnati 500 mila euro a un'associazione dedicata all’assistenza ai disabili per l’acquisto di nuove tecnologie. La somma sarà utilizzata per installare apparecchiature di ultima generazione che migliorano l’assistenza domiciliare. La ricerca scientifica sarà supportata da partner universitari coinvolti nello sviluppo e nell’implementazione delle innovazioni. Restano da chiarire quali dispositivi saranno adottati e in che modo cambieranno l’assistenza quotidiana.
? Domande chiave Come cambierà l'assistenza domiciliare grazie ai nuovi macchinari d'avanguardia? Chi sono i partner universitari che guideranno la ricerca scientifica? Come verranno utilizzati i 500mila euro per superare le barriere fisiche? Quali impatti avrà questa tecnologia sulla vita quotidiana dei pazienti lucani??? In Breve Aias opera in Basilicata dal 1969 con 16 strutture e 500 addetti. L'ente assiste 3mila pazienti erogando 300mila prestazioni ogni anno. Nuove collabora .🔗 Leggi su Ameve.eu
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