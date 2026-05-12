Aias in Basilicata | 500mila euro per nuove tecnologie assistenziali

In Basilicata, sono stati assegnati 500 mila euro a un'associazione dedicata all’assistenza ai disabili per l’acquisto di nuove tecnologie. La somma sarà utilizzata per installare apparecchiature di ultima generazione che migliorano l’assistenza domiciliare. La ricerca scientifica sarà supportata da partner universitari coinvolti nello sviluppo e nell’implementazione delle innovazioni. Restano da chiarire quali dispositivi saranno adottati e in che modo cambieranno l’assistenza quotidiana.

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