Monza terremoto in Aias il commissario | Danni per 700mila euro e azzerati tutti gli organismi

A Monza, l’Associazione italiana assistenza spastici è stata colpita da un’azione che ha portato alla sospensione di tutti gli organi direttivi. È stata presentata una denuncia per danni stimati in circa 700mila euro, con la trasmissione di tutta la documentazione alle autorità competenti. Il commissario ha confermato che l’intera struttura organizzativa è stata azzerata a causa dell’accaduto.

L’Associazione italiana assistenza spastici (Aias) di Monza è stata travolta da uno tsunami: è stata azzerata la dirigenza ed è stata presentata una denuncia per presunti danni per 700mila euro con l’invio di tutta la documentazione agli organi di competenza.L'annuncio del commissarioIl mondo del.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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