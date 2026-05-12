Ai L’esperto | Reintegra decisa da Tribunale Genova inciderà su interpretazione norme

Un esperto ha commentato come la recente decisione di reintegra da parte di un tribunale di Genova influenzerà l’interpretazione delle norme in materia di intelligenza artificiale. La pronuncia si colloca in un quadro normativo in rapido sviluppo, che comprende sia il nuovo regolamento europeo sull'AI che le leggi italiane vigenti. La sentenza si inserisce in un contesto di continui aggiornamenti legislativi in questo settore.

(Adnkronos) – “La pronuncia si inserisce in un contesto normativo in rapida evoluzione, segnato anche dall’entrata in vigore dell’AI Act europeo, oltreché in Italia dall’art. 1-bis del D.Lgs. 1521997 introdotto dal c.d. Decreto Trasparenza, che introduce specifici obblighi di trasparenza e tutela in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati nei contesti lavorativi, soprattutto quando questi incidono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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