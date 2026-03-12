Delmastro di Fratelli d’Italia afferma che la riforma della giustizia avrà ripercussioni anche su casi come quello di Garlasco, evidenziando come la stretta connessione tra accusa e giudice possa compromettere la terzietà del processo. Tuttavia, specifica che il caso di Garlasco non rappresenta l’esempio più adatto per parlare di separazione delle carriere.

Sul caso Garlasco la riforma della giustizia “inciderà perché quella colleganza estrema tra accusa e chi giudica non ha garantito quella terzietà che ci dovrebbe essere”. A dirlo è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi), a margine dell’appuntamento di FdI per il sì al referendum al teatro Franco Parenti di Milano. In realtà, quanto alla presunta necessità di separazione delle carriere dei magistrati, il processo Garlasco appare la dimostrazione del contrario visto che le sentenze sono state diverse già nel primo processo (un’assoluzione in primo grado e poi la condanna nei gradi successivi) e ora i pm di Pavia hanno aperto un altro fascicolo in contraddizione con le conclusioni dei colleghi della prima inchiesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per Delmastro (Fdi) “la riforma inciderà anche su casi come Garlasco”. Che però sulla separazione delle carriere non è l’esempio adatto

