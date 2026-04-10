Un dibattito si è svolto presso il Centro studi americani di Roma, riunendo rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni. Al centro della discussione ci sono state le tensioni tra le norme europee e la velocità con cui si sviluppano le nuove tecnologie. Sono stati affrontati i rischi di un possibile rallentamento del progresso nel settore tech a causa delle regolamentazioni comunitarie.

Il dibattito sulla gestione del progresso tecnologico tra norme europee e velocità dell’innovazione ha riunito, presso il Centro studi americani di Roma, rappresentanti delle istituzioni, del mondo aziendale e delle associazioni. Al centro della discussione è emerso il rischio che la regolamentazione attuale possa frenare settori strategici, con un impatto diretto sulla competitività e sui diritti dei cittadini legati all’accesso ai servizi digitali e alla capacità produttiva. L’incontro, promosso da Meta e altre realtà coinvolte, ha l’intervento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, aprendo una riflessione su come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei dispositivi avanzati non sia più soltanto una questione economica, ma una leva che incide sull’inclusione, sulla salute e sull’informazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Innovazione vs Regole: il rischio che l’Europa freni il futuro tech

L’Europa sta con Trump, ma teme che Big tech stacchi la spina dei servizi digitali: il rischio blackout in Italia e UeL’Europa e l’Italia si sono schierate al fianco di Donald Trump nella guerra all’Iran.

Match clou in Europa: stelle della Serie A sfidano il futuro in una notte che ricorda i grandi derby d’EuropaLa Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di Champions League, in una sfida che promette emozioni forti e colpi di scena.

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L’AI fa su e giù nei mercati e hai sempre paura che la bolla stia per scoppiare Ogni grande tecnologia ha avuto il suo momento di “panico collettivo”: dalla stampa alla radio, da Internet ai videogiochi. Alla fine, entusiasmo, innovazione e timori vanno sem - facebook.com facebook

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