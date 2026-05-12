Ai | a Roma la conferenza internazionale Cibb 2026

A Roma si terrà una conferenza internazionale dedicata all’uso dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie computazionali nel settore medico e scientifico. L’evento coinvolgerà esperti provenienti da diversi paesi e si concentrerà sulle applicazioni dell’AI nella ricerca e nella cura delle malattie. La conferenza, denominata Cibb 2026, si svolgerà nei prossimi mesi e sarà un momento di confronto tra professionisti del settore.

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(Adnkronos) – Un appuntamento internazionale dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie computazionali nella medicina e nelle scienze della vita. E’ la XXI edizione di Cibb – International Conference on Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics, che si terrà a Roma dal 2 al 4 settembre 2026. La conferenza, organizzata dal Dipartimento di Scienze. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Arctic Connections, lunedì a Roma conferenza internazionale Leggi anche: Il 24 aprile la conferenza internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C. Argomenti più discussi: Digital Twin, GEO-AI e città intelligenti: alla Conferenza Esri Italia 2026 i casi di Udine, Modena, Rimini, Padova e Fano; Chiese in Europa: incontro Ccee a Roma dei portavoce e addetti stampa, mondo digitale è campo di missione dove essere presente con verità, umiltà e creatività; Roma si prepara a celebrare l'Europa: gli appuntamenti dell'8 e 9 maggio che parlano ai più giovani; Roma-Fiorentina: Gasperini in conferenza domani alle 13.30. Dal 10 al 13 settembre torna a Ventotene la Conferenza sulla Democrazia e sulla Libertà che organizzo con il Parlamento europeo, insieme ai nostri uffici di Roma. Anche quest’anno porteremo sull’isola intellettuali, esponenti politici, attiviste e attivisti che og x.com Bruxelles: alla ricerca di cibo, cultura, sport da combattimento e attività atipiche (oltre ai principali luoghi turistici) - 1 VIAGGIO DA SOLI - reddit.com reddit Ai: a Roma la conferenza internazionale Cibb 2026Un appuntamento internazionale dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie computazionali nella medicina e nelle scienze della vita. E’ la XXI edizione di Cibb - Internation ... adnkronos.com