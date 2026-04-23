Il 24 aprile la conferenza internazionale FENCO – EFCAC

Il 24 aprile 2026, alle 09.30, si terrà una conferenza internazionale presso il Circolo degli Affari Esteri di Roma. L’evento è organizzato dal network FE.N.CO. – E.F.C.A.C. e coinvolge rappresentanti di diversi paesi. La giornata prevede interventi e discussioni su temi di interesse internazionale, con la partecipazione di figure di spicco nel settore. La conferenza si svolge in un contesto istituzionale e si concentra su questioni di collaborazione e cooperazione tra le nazioni.

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 09.30, presso il Circolo degli Affari Esteri di Roma, si svolgerà la Conferenza Internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C., appuntamento di alto profilo istituzionale e diplomatico che vedrà l’Italia protagonista nel suo ruolo strategico di ponte tra Europa, Mediterraneo ed Africa. Nel corso della conferenza si svolgerà anche l’Assemblea Internazionale E.F.C.A.C., introdotta dal Presidente Jean Jacques Haus, momento di confronto tra rappresentanti del mondo diplomatico europeo e internazionale, con la partecipazione di numerosi Consoli provenienti da tutta Europa. L’iniziativa, organizzata dalla FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) con il Presidente Ambasciatore Luigi Mattiolo ed il Coordinatore Nazionale, l’Avv.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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