Arctic Connections lunedì a Roma conferenza internazionale
Lunedì 2 marzo alle 9.30 si svolgerà la settima edizione di Arctic Connections, una conferenza internazionale dedicata alla Sicurezza dei Domini Strategici. L’evento si terrà presso il Circolo degli Esteri a Roma e vedrà la partecipazione di rappresentanti di diversi paesi che discuteranno di questioni legate a questo tema. La conferenza si concentra sui temi della sicurezza e delle relazioni internazionali in ambito artico.
Roma, 27 feb. (askanews) – Lunedì 2 marzo alle ore 9.30, presso la suggestiva sede del Circolo degli Esteri a Roma, si terrà la settima edizione di Arctic Connections, la conferenza internazionale che quest'anno sarà dedicata alla Sicurezza dei Domini Strategici....
