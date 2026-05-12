Agthia Delivers Strong Q1 2026 with Net Profit Growth of 12.5%

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo ha registrato un incremento del 12,5% nel profitto netto rispetto all’anno precedente. La società ha comunicato i risultati attraverso un comunicato ufficiale. I dati indicano una crescita dei ricavi e un miglioramento della redditività rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La società ha anche evidenziato un aumento delle vendite in diverse regioni e settori di attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui