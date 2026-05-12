Agthia Delivers Strong Q1 2026 with Net Profit Growth of 12.5%
Nel primo trimestre del 2026, il gruppo ha registrato un incremento del 12,5% nel profitto netto rispetto all’anno precedente. La società ha comunicato i risultati attraverso un comunicato ufficiale. I dati indicano una crescita dei ricavi e un miglioramento della redditività rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La società ha anche evidenziato un aumento delle vendite in diverse regioni e settori di attività.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ABU DHABI, UAE, May 12, 2026 PRNewswire — Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH), one of the region’s leading food and beverage companies, today announced a strong performance for the first quarter of 2026, reflecting disciplined execution across its diversified portfolio, and its ability to maintain operational continuity amid external headwinds. Group Net Revenue rose 3.3% year-on-year to AED 1.3 billion, EBITDA grew 4.1% to AED 193.3 million, while Net Profit increased 12.5% to AED 96.9 million, supported by disciplined execution, stronger margin delivery, and improving operating performance across key businesses.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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