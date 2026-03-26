Addio Onlus | cosa cambia dal 31 marzo 2026 per il non profit

Dal 31 marzo 2026, la qualifica di onlus scompare definitivamente per le organizzazioni del non profit italiano. La riforma del Terzo settore introduce modifiche significative alle normative fiscali e giuridiche applicate a migliaia di enti no profit. Questa data segna il passaggio da un sistema consolidato a nuove disposizioni che coinvolgono strutture e regole del settore.

Addio onlus. La fine di marzo segna una rivoluzione per il mondo del non profit italiano. La Riforma del Terzo settore entra nella sua fase più concreta: dal 31 marzo la qualifica di onlus scompare definitivamente e cambia il regime fiscale e giuridico per migliaia di enti. Una trasformazione normativa, ma che incide direttamente su identità, sostenibilità economica e futuro delle organizzazioni, dopo decenni. Addio onlus: cosa succede dal 31 marzo 2026. Il primo grande cambiamento è la scomparsa della qualifica di onlus. Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica è già stata cancellata, ma è il 31 marzo la data chiave: entro questa scadenza le organizzazioni devono completare il passaggio al nuovo sistema. 🔗 Leggi su Panorama.it

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