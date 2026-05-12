Agroalimentare a Roma finita la pressione speculativa | i prezzi tornano a respirare

A Roma i prezzi nel settore agroalimentare hanno iniziato a scendere dopo un periodo di aumento causato dalla pressione speculativa. Nonostante l’instabilità globale dei costi energetici e dei trasporti, che ha influito sui prezzi in molte parti d’Europa, nel capoluogo italiano si nota una riduzione significativa dei costi. Questa fase di stabilizzazione si verifica dopo mesi di aumenti legati a fattori esterni e dinamiche di mercato.

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