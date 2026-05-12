Agroalimentare a Roma finita la pressione speculativa | i prezzi tornano a respirare
A Roma i prezzi nel settore agroalimentare hanno iniziato a scendere dopo un periodo di aumento causato dalla pressione speculativa. Nonostante l’instabilità globale dei costi energetici e dei trasporti, che ha influito sui prezzi in molte parti d’Europa, nel capoluogo italiano si nota una riduzione significativa dei costi. Questa fase di stabilizzazione si verifica dopo mesi di aumenti legati a fattori esterni e dinamiche di mercato.
Nonostante uno scenario internazionale ancora segnato dall’instabilità dei costi energetici e della logistica, che ha spinto i prezzi del settore alimentare in tutta Europa, il mercato romano registra un ritorno a prezzi accettabili e prefestivi. È questo il focus che emerge dal nuovo report realizzato dall’Osservatorio del Centro Agroalimentare Roma (CAR), che nelle prime settimane di maggio, conferma una discesa costante e strutturale dei prezzi all’ingrosso. In particolare, segnalano i dati, i rincari che avevano colpito le produzioni del Sud Italia sembrano ormai rientrati. I prodotti si attestano ora su livelli di sostenibilità, pur mantenendo un lieve scarto rispetto al 2025, a testimonianza di una fase di stabilizzazione post-emergenziale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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